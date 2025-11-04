В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Китай прагне посилити інвестиції та розширити економічні зв’язки з Росією

Планують розширення у сферах енергетики, сільського господарства, авіації, цифрової економіки та "зелених" технологій.

ЗМІ: Китай прагне посилити інвестиції та розширити економічні зв’язки з Росією
Матрьошки з портретами Путіна та Сі Цзіньпіна в сувенірному магазині Москви
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про намір розширити взаємні інвестиції з Росією та підтвердив, що Пекін і надалі розвиватиме двосторонні відносини, попри "турбулентні зовнішні умови".

Як пише Reuters, про це повідомили китайські державні ЗМІ.

Сі зустрівся з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у Пекіні наступного дня після того, як китайський прем’єр Лі Цян провів переговори з росіянином у Ханчжоу. 

"Китайсько-російські відносини продовжують розвиватися на вищому рівні та з кращою якістю, просуваючись уперед, попри турбулентне зовнішнє середовище. Захист, зміцнення та розвиток китайсько-російських відносин – це стратегічний вибір обох сторін", –  сказав китайський лідер, за даними державного телеканалу CCTV.

Сі виділив сфери, у яких країни можуть розвивати співпрацю: енергетику, сільське господарство, авіацію, цифрову економіку та "зелені" технології.

У спільному комюніке, опублікованому у вівторок на сайті російського уряду, обидві країни домовилися "посилювати співпрацю в усіх сферах та адекватно реагувати на зовнішні виклики".

Цзіньпін і Путін підписали угоду про партнерство у лютому 2022 року – за кілька днів до того, як Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. Відтоді Росія дедалі більше "спирається" на Китай, щоб пом’якшити вплив санкцій.

Втім, у останні місяці двостороння торгівля знизилася, оскільки Китай стикається з посиленим тиском США у сфері торгівлі та технологій. Зокрема, китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі морської російської нафти після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових гігантів.

  • За даними розвідки, Росія стрімко занурюється в економічну залежність від Китаю, особливо на Далекому Сході та в Сибіру,
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies