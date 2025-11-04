ЗМІ: Китай прагне посилити інвестиції та розширити економічні зв’язки з Росією

Матрьошки з портретами Путіна та Сі Цзіньпіна в сувенірному магазині Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про намір розширити взаємні інвестиції з Росією та підтвердив, що Пекін і надалі розвиватиме двосторонні відносини, попри "турбулентні зовнішні умови".

Як пише Reuters, про це повідомили китайські державні ЗМІ.

Сі зустрівся з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у Пекіні наступного дня після того, як китайський прем’єр Лі Цян провів переговори з росіянином у Ханчжоу.

"Китайсько-російські відносини продовжують розвиватися на вищому рівні та з кращою якістю, просуваючись уперед, попри турбулентне зовнішнє середовище. Захист, зміцнення та розвиток китайсько-російських відносин – це стратегічний вибір обох сторін", – сказав китайський лідер, за даними державного телеканалу CCTV.

Сі виділив сфери, у яких країни можуть розвивати співпрацю: енергетику, сільське господарство, авіацію, цифрову економіку та "зелені" технології.

У спільному комюніке, опублікованому у вівторок на сайті російського уряду, обидві країни домовилися "посилювати співпрацю в усіх сферах та адекватно реагувати на зовнішні виклики".

Цзіньпін і Путін підписали угоду про партнерство у лютому 2022 року – за кілька днів до того, як Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. Відтоді Росія дедалі більше "спирається" на Китай, щоб пом’якшити вплив санкцій.

Втім, у останні місяці двостороння торгівля знизилася, оскільки Китай стикається з посиленим тиском США у сфері торгівлі та технологій. Зокрема, китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі морської російської нафти після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових гігантів.