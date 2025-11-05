Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника

Тіло заручника буде доставлено до Ізраїлю для ідентифікації.

Ізраїль отримав від ХАМАС через Червоний Хрест у Газі тіло загиблого заручника.

Про це повідомляє Reuters.

ХАМАС заявив про знаходження тіла заручника, якого утримували палестинські бойовики в Шеджаї, східному передмісті Гази в районі, який досі окупований ізраїльськими силами, після того, як Ізраїль надав доступ до цього місця розташування командам ХАМАС та Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передане ХАМАС тіло заручника буде доставлено до Ізраїлю для ідентифікації.
