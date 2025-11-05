Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника

Ізраїль отримав від ХАМАС через Червоний Хрест у Газі тіло загиблого заручника.
Про це повідомляє Reuters.
“ХАМАС заявив про знаходження тіла заручника, якого утримували палестинські бойовики в Шеджаї, східному передмісті Гази в районі, який досі окупований ізраїльськими силами, після того, як Ізраїль надав доступ до цього місця розташування командам ХАМАС та Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що передане ХАМАС тіло заручника буде доставлено до Ізраїлю для ідентифікації.
- Останки людей, які минулого тижня ХАМАС передав Червоному Хресту, не належать жодному із заручників.