Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника

Ізраїль отримав від ХАМАС через Червоний Хрест у Газі тіло загиблого заручника.

Про це повідомляє Reuters.

“ХАМАС заявив про знаходження тіла заручника, якого утримували палестинські бойовики в Шеджаї, східному передмісті Гази в районі, який досі окупований ізраїльськими силами, після того, як Ізраїль надав доступ до цього місця розташування командам ХАМАС та Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передане ХАМАС тіло заручника буде доставлено до Ізраїлю для ідентифікації.