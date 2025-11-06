Звинуваченого у злочинах проти людяності лівійського генерала заарештували в Тріполі

Осаму Альмасрі Наджима заарештували в Італії в січні за ордером МКС, але потім звільнили та повернули до Лівії.

В Тріполі заарештували лівійського генерала Осаму Альмасрі Наджима, розшукуваного Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що колишнього начальника судової поліції Лівії Осаму Альмасрі Наджима заарештували за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема за катування ув'язнених, що призвели до смерті одного з них, у головній в'язниці Тріполі.

Наджима допитували щодо ймовірного жорстокого поводження з 10 ув'язненими та смерті одного з них, а арешт було здійснено “враховуючи, що було встановлено достатньо доказів для підтвердження звинувачень”.

В січні Наджима заарештували в Італії, але через два дні його звільнили та повернули до Тріполі літаком італійських ВПС.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що його швидко репатріювали, оскільки його вважали загрозою для національної безпеки Італії.

Тоді МКС заявив, що Італія не виконала своїх зобов'язань згідно з Римським статутом щодо виконання ордера та передачі Наджима, поки він перебував на території Італії.