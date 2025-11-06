Бельгія посилює систему безпеки повітряного простору після інциденту з дроном у Брюсселі

Країна буде збивати БпЛА, якщо вони загрожуватимуть або перешкоджатимуть польотам.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив, що Національний центр авіаційної безпеки буде посилений і запрацює найближчими місяцями, передає The Guardian.

Рішення ухвалили після нещодавнього інциденту з дроном, який порушив роботу аеропорту Брюсселя.

Після засідання Ради національної безпеки Франкен повідомив, що уряд також розглядає запровадження додаткових засобів протидії безпілотникам. Деталі планують узгодити найближчими днями.

За його словами, влада отримала чіткі інструкції: якщо дрони становлять загрозу чи перешкоджають польотам у бельгійському повітряному просторі, їх слід збивати, коли це можливо.