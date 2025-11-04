Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
У Бельгії аеропорти Брюсселя та Льєжа закриті після виявлення дронів

Весь бельгійський повітряний простір закрито.

У Бельгії аеропорти Брюсселя та Льєжа закриті після виявлення дронів
Аеропорт Брюселя
Фото: Belga

Повітряний рух в аеропорту Брюсселя був призупинений як захід безпеки після виявлення дрона.

Про це повідомляє RTBF.

Зазначається, що незадовго до 20:00 було повідомлено про дрон над територією аеропорту Брюсселя. Як запобіжний захід, всі рейси до та з аеропорту були призупинені. 

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але, за інформацією видання, цей аеропорт також перенаправляє свої літаки до Маастрихта та Кельна. Аеропорт Льєж активував свій внутрішній кризовий центр.

“Весь бельгійський повітряний простір закрито”, – повідомив речник аеропорту Льєж Крістіан Делькур. 
