У Бельгії аеропорти Брюсселя та Льєжа закриті після виявлення дронів

Повітряний рух в аеропорту Брюсселя був призупинений як захід безпеки після виявлення дрона.

Про це повідомляє RTBF.

Зазначається, що незадовго до 20:00 було повідомлено про дрон над територією аеропорту Брюсселя. Як запобіжний захід, всі рейси до та з аеропорту були призупинені.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але, за інформацією видання, цей аеропорт також перенаправляє свої літаки до Маастрихта та Кельна. Аеропорт Льєж активував свій внутрішній кризовий центр.

“Весь бельгійський повітряний простір закрито”, – повідомив речник аеропорту Льєж Крістіан Делькур.