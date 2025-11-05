Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання урядової ради безпеки через дрони

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликав екстрене засідання урядової ради безпеки через виявлення безпілотників.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Минулої ночі зафіксовані в повітряному просторі країни дрони зупинили польоти в кількох аеропортах країни.
Засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ країни, який попросив обговорити інциденти, що призвели до скасування десятків рейсів.
У головному аеропорту столиці Бельгії у Брюсселі ввечері 4 листопада рейси зупинили після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту.
Авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.
- Вчора ввечері шість дронів помітили поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель, поблизу міста Пір у Бельгії.
- Минулими вихідними дрони тричі бачили над авіабазою, де зберігається американська ядерна зброя та де досі розміщені F-16. Авіабаза Кляйне-Брогель згодом стане базою для винищувачів F-35.