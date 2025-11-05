Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСвіт

Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання урядової ради безпеки через дрони

Минулої ночі через безпілотники зупинили польоти в кількох аеропортах країни.

Прем'єр Бельгії скликає екстрене засідання урядової ради безпеки через дрони
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликав екстрене засідання урядової ради безпеки через виявлення безпілотників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Минулої ночі зафіксовані в повітряному просторі країни дрони зупинили польоти в кількох аеропортах країни.

Засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ країни, який попросив обговорити інциденти, що призвели до скасування десятків рейсів.

У головному аеропорту столиці Бельгії у Брюсселі ввечері 4 листопада рейси зупинили після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту. 

Авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.

  • Вчора ввечері шість дронів помітили поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель, поблизу міста Пір у Бельгії. 
  • Минулими вихідними дрони тричі бачили над авіабазою, де зберігається американська ядерна зброя та де досі розміщені F-16. Авіабаза Кляйне-Брогель згодом стане базою для винищувачів F-35.
