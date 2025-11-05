Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання урядової ради безпеки через дрони

Минулої ночі через безпілотники зупинили польоти в кількох аеропортах країни.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликав екстрене засідання урядової ради безпеки через виявлення безпілотників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Минулої ночі зафіксовані в повітряному просторі країни дрони зупинили польоти в кількох аеропортах країни.

Засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ країни, який попросив обговорити інциденти, що призвели до скасування десятків рейсів.

У головному аеропорту столиці Бельгії у Брюсселі ввечері 4 листопада рейси зупинили після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту.

Авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа.