Китай сигналізує про зацікавлення в збільшенні торгівлі з ЄС

КНР пропонує підписати договір. 

Китай сигналізує про зацікавлення в збільшенні торгівлі з ЄС
Фото: pixabay

Китай сигналізує про бажання нарощувати торгівлю з ЄС, пише The Guardian. Спершу міністр закордонних справ Ван Ї на зустрічі з естонським колегою в Пекіні повідомив, що КНР готова до переговорів та підписання угоди про вільну торгівлю з блоком. 

Потім речник міністерства Хе Ядун заявив на пресконференції, що обидві сторони мають “широкі спільні інтереси та величезний простір для співпраці”. У ЄС підтверджують зацікавленість у рідкісноземельних матеріалів Китаю для їхньої промисловості. 

Комісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС створив “спеціальний канал” зв’язку з китайською владою для забезпечення такого потоку.

Він повідомив, що кілька разів обговорював це питання безпосередньо з міністром торгівлі Ван Веньтао, наголосивши, що погано керовані експортні процедури можуть мати “дуже негативний вплив на виробництво в ЄС”.

У Франції тим часом протестують проти відкриття онлайн-магазину китайського маркет-плейсу Shein. На цій платформі продавали секс-ляльки, які імітували дітей. Франція закликає Євросоюз вжити заходів проти Shein.
