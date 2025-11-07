Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Експринца Ендрю викликали в Конгрес США свідчити у справі Епштейна

Уряд Британії назвав це "особистою справою".

Експринца Ендрю викликали в Конгрес США свідчити у справі Епштейна
Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Фото: EPA/UPG

Брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ Ендрю, якого було позбавлено титулу принца, отримав запрошення від конгресменів США свідчити у справі про злочини сексуального характеру, вчинені фінансистом Джеффрі Епштейном. 

Як пише BBC, колишнього принца просять прибути на засідання наглядового комітету Палати представників, щоб розповісти відомі йому факти. Запрошення підписали 16 представників Демократичної партії, натомість республіканці, які контролюють комітет, виступають проти такого кроку. Юридичного зобов'язання перед Конгресом у Ендрю немає. 

У британському уряді в ситуацію вирішили не втручатися: прем'єр Кір Стармер заявив, що погоджуватися чи ні - це особиста справа Ендрю. Проте підкреслив, що "ті, хто володіють певною інформацією, мають бути готові надати її для розслідувань, які потребують даних". 
Теми: , , ,
﻿
