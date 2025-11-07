Експринца Ендрю викликали в Конгрес США свідчити у справі Епштейна

Брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ Ендрю, якого було позбавлено титулу принца, отримав запрошення від конгресменів США свідчити у справі про злочини сексуального характеру, вчинені фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, колишнього принца просять прибути на засідання наглядового комітету Палати представників, щоб розповісти відомі йому факти. Запрошення підписали 16 представників Демократичної партії, натомість республіканці, які контролюють комітет, виступають проти такого кроку. Юридичного зобов'язання перед Конгресом у Ендрю немає.

У британському уряді в ситуацію вирішили не втручатися: прем'єр Кір Стармер заявив, що погоджуватися чи ні - це особиста справа Ендрю. Проте підкреслив, що "ті, хто володіють певною інформацією, мають бути готові надати її для розслідувань, які потребують даних".