ГоловнаСвіт

До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни

До 2028 року бундесвер має отримати вісім Poseidon-ів.

До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
літак P-8A Poseidon
Фото: Facebook/The Boeing Company

Військово-морські сили Німеччини отримали від США перший морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon, пише Euronews. 

Цей багатоцільовий розвідувальний літак призначений для виявлення і знищення підводних човнів. Міністр оборони Борис Пісторіус особисто зустрів його в берлінському аеропорту, назвавши день прибуття Poseidon «великим днем для безпеки Німеччини та Європи».

Перший літак вилетів зі США, здійснив проміжну посадку в Ісландії та приземлився у Берліні. До 2028 року бундесвер має отримати вісім таких машин загальною вартістю 3,1 млрд євро.

Що відомо про новий літак

Boeing P-8A Poseidon, створений на базі пасажирського Boeing 737, переобладнаний для протичовнових і розвідувальних місій. Він оснащений торпедними відсіками, бомбовими люками, сучасними системами спостереження та датчиками.

Літак може скидати глибинні бомби та легкі торпеди MK-54 довжиною 2,7 м і вагою 300 кг. На борту розміщується до п’яти таких торпед. Також передбачено підвісні протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon для ударів по ворожих суднах або цілях на суші.

За словами інспектора ВМС Німеччини Яна Крістіана Каака, «Poseidon надовго зміцнить німецькі можливості в морській розвідці, глобальному спостереженні та, зокрема, у виявленні й знищенні ворожих підводних човнів».

Екіпаж літака складається з трьох пілотів, двох тактичних координаторів і шести операторів сенсорів.

Де планують використовувати новий літак

Німецький флот планує використовувати Poseidon насамперед у Північній Атлантиці — на так званому Фареро-Ісландському рубежі, який є ключовою лінією протичовнової оборони НАТО між Гренландією, Ісландією і Великою Британією.

Цей регіон вважається стратегічною артерією постачання альянсу, адже у разі війни російські підводні човни можуть перерізати транспортні й кабельні маршрути. Росія також може завдавати ударів із Балтійського моря або через Гібралтар із Середземного моря.

Європа вважає захист підводної інфраструктури особливо важливим після вибухів на газопроводах Nord Stream у 2022 році.

Нові Poseidon P-8A замінять старі літаки P-3C Orion, яким уже близько 40 років. Їх Німеччина придбала у Нідерландів у 2004 році. Подібні літаки також використовує Португалія.

Перший Poseidon уже базується на військовій авіабазі Нордгольц — одному з головних розвідувальних центрів НАТО у Північній Німеччині.
﻿
