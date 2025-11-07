Сербія схвалила закон для будівництва готелю Трампа у Белграді

Його зведуть на місці колишньої штаб-квартири югославської армії.

Парламент Сербії ухвалив закон, який дозволяє звести розкішний готель під брендом Trump на місці колишньої штаб-квартири югославської армії в центрі Белграда — архітектурного символу ХХ століття, зруйнованого під час бомбардувань НАТО у 1999 році, пише видання Politico.

Проєкт вартістю понад пів мільярда доларів ініціював Джаред Кушнер, зять Трампа. Передбачені будівництво готелю й елітних апартаментів.

Розробку довгий час блокували через корупційні підозри щодо сербських чиновників, залучених до угоди, однак 7 листопада парламент більшістю голосів позбавив ділянку статусу культурної спадщини. Законодавці проголосували за спеціальний акт, який визнає проєкт “національно важливим”, що дозволяє розпочати будівництво.

Опозиція різко розкритикувала рішення, заявивши, що влада “жертвує історією країни, аби догодити Дональду Трампу”:

Президент Александр Вучич натомість заявив, що проєкт допоможе “зміцнити відносини з Вашингтоном” і звинуватив критиків у “спробах завадити кращим стосункам із адміністрацією Трампа”.

Компанія Кушнера Affinity Partners отримала від уряду Сербії 99-річну оренду ділянки ще у 2022 році.

Тим часом у країні тривають антикорупційні протести, а Єврокомісія у своєму останньому звіті розкритикувала Белград за повільні реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.