Ізраїль завдав ударів по терористичній інфраструктурі на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичній інфраструктурі та кількох сховищах зброї “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“Терористична організація “Хезболла”, а саме “Сила Радван”, продовжує свої спроби відновити терористичну інфраструктуру на півдні Лівану з метою завдання шкоди Державі Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ запевнив, що перед ударами вжили заходів для зменшення шкоди для цивільного населення. Йдеться про попередження про евакуацію, використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Зазначається, що сховища зброї були побудовані в центрі населених цивільним населенням районів.

В Ізраїлі нагадали, що наявність терористичної інфраструктури та сховищ зброї, які були атаковані, являла собою порушення домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.