Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Ізраїль завдав ударів по терористичній інфраструктурі на півдні Лівану

Атакована інфраструктура належала підрозділу “Хезболли” “Сила Радван”.

Ізраїль завдав ударів по терористичній інфраструктурі на півдні Лівану
Архівне фото: винищувач ЦАХАЛ
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичній інфраструктурі та кількох сховищах зброї “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Терористична організація “Хезболла”, а саме “Сила Радван”, продовжує свої спроби відновити терористичну інфраструктуру на півдні Лівану з метою завдання шкоди Державі Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ запевнив, що перед ударами вжили заходів для зменшення шкоди для цивільного населення. Йдеться про попередження про евакуацію, використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Зазначається, що сховища зброї були побудовані в центрі населених цивільним населенням районів. 

В Ізраїлі нагадали, що наявність терористичної інфраструктури та сховищ зброї, які були атаковані, являла собою порушення домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
