У Польщі і Румунії розгортають нову систему для виявлення та знищення російських дронів

У НАТО хочуть зробити східний фланг настільки укріпленим, аби Росія навіть не розглядала можливість його перетину.

У Польщі і Румунії розгортають нову систему для виявлення та знищення російських дронів
Розроблена турецьким оборонним підрядником Aselsan система MEROPS
Фото: newsroomin.eu

Польща та Румунія почали розгортати нову збройну систему для захисту від російських безпілотників після серії порушень повітряного простору НАТО останніми місяцями, які виявили слабкі місця альянсу й посилили занепокоєння в Європі. 

Як пише АР, йдеться про американську систему Merops, достатньо компактну, щоб поміститися в кузові пікапа. Вона здатна виявляти дрони, супроводжувати їх і знищувати, використовуючи штучний інтелект для навігації навіть тоді, коли супутниковий і електронний зв’язок заглушено.

Крім Польщі й Румунії, систему Merops отримає також Данія, повідомили військові представники НАТО. Мета полягає в тому, щоб зробити східний кордон – від Норвегії до Туреччини – настільки укріпленим, аби Росія навіть не розглядала можливість його перетину.

Потреба в такій технології стала очевидною після того, як у вересні близько 20 російських дронів увійшли в повітряний простір Польщі, змусивши НАТО підняти в небо винищувачі на мільйони доларів для перехоплення дронів, які коштують у десятки тисяч. Згодом подібні інциденти сталися в Румунії, а також спричинили тимчасове закриття аеропортів у Копенгагені, Мюнхені, Берліні та Брюсселі.

За словами представників НАТО, система Merops дозволяє дешево й ефективно виявляти дрони, які літають низько й повільно, що робить їх майже невидимими для звичайних радарів. 

"Ця система забезпечує дуже точне виявлення і може знищувати цілі за набагато нижчою ціною, ніж, наприклад, запуск ракети з F-35", – пояснив полковник Марк МакЛеллан із командування сухопутних військ НАТО.

Merops може або самостійно атакувати ворожий дрон, або передавати дані для його знищення наземним чи повітряним силам. Її використовуватимуть як для захисту критичної інфраструктури (аеропортів, енергетичних об’єктів), так і для прикриття військ у бойових зонах.

Інвестиції в систему здійснив колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, однак компанія й сам Шмідт утримуються від публічних коментарів.

Розгортання Merops є лише першим етапом створення багаторівневої лінії оборони на східному фланзі НАТО, який може тривати від двох до п’яти років. Генерал Кріс Донахью, головнокомандувач армії США в Європі та Африці, наголосив, що НАТО прагне побудувати мережу сенсорів і систем управління, здатну швидко адаптуватися до нових технологій.

Війна Росії проти України, яка триває вже майже чотири роки, перетворила регіон на "полігон" для випробування дронових технологій, що тепер впроваджуються і в Європі. Merops обрали саме тому, що ця система успішно показала себе в Україні.

За словами бригадного генерала Томаса Ловіна, дрони швидко еволюціонують, і на кожен новий тип потрібна нова відповідь. 

"Ми бачимо, що робить Росія в Україні, і маємо бути готовими до цього", – підсумував він.

  • Нещодавно у розвідці повідомили, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з країнами НАТО. 
  • А Німеччина планує суттєво посилити свою військову присутність на східному кордоні Північноатлантичного альянсу. ФРН інвестує 10 мільярдів євро у створення й закупівлю засобів боротьби з безпілотниками всіх класів.
Теми: , , ,
