ГУР: Росія готується до можливого воєнного конфлікту з НАТО

Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з країнами НАТО. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час форуму "Енергія, яка тримає Україну", повідомляє Укрінформ.

За словами Скібіцького, це не лише аналітична оцінка української розвідки, а й факт, підтверджений офіційними документами.

"Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні представляв концепцію озброєнь РФ до 2036 року, прямо зазначив: одне з головних завдань — підготовка російських збройних сил до ведення війни з НАТО до 2030 року", — сказав представник ГУР.

Він також наголосив, що, попри спроби Кремля приховати реальний стан справ, російська економіка вже перебуває у рецесії. Водночас понад 40% федерального бюджету РФ спрямовується на фінансування війни.