«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГУР: Росія готується до можливого воєнного конфлікту з НАТО

Понад 40% федерального бюджету РФ спрямовується на фінансування війни.

ГУР: Росія готується до можливого воєнного конфлікту з НАТО
Фото: EPA/UPG

Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з країнами НАТО. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час форуму "Енергія, яка тримає Україну", повідомляє Укрінформ.

За словами Скібіцького, це не лише аналітична оцінка української розвідки, а й факт, підтверджений офіційними документами.

"Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні представляв концепцію озброєнь РФ до 2036 року, прямо зазначив: одне з головних завдань — підготовка російських збройних сил до ведення війни з НАТО до 2030 року", — сказав представник ГУР.

Він також наголосив, що, попри спроби Кремля приховати реальний стан справ, російська економіка вже перебуває у рецесії. Водночас понад 40% федерального бюджету РФ спрямовується на фінансування війни.
