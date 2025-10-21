Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Генштаб ЗСУ: росіяни інтенсивно атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках

На Лиманському відбулися 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 21 жовтня на фронті відбулися 108 бойових зіткнень. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби ворог із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Винторівка, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Малушине Сумської області; Хрінівка, Архипівка, Сеньківка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 76 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. Авіаудару КАБами зазнав Харків.

На Куп’янському відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються.

На Лиманському відбулися 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного. Сили оборони зупинили всі атаки противника. 

На Краматорському на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському загарбники 20 разів атакували в районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському агресор шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація вдарила бомбами по населених пунктах Рівнопілля, Солодке, Малинівка.

На Гуляйпільському українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Придніпровському противник наступальних дій не проводив.
