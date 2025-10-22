З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети

Бронежилети передбачені для використання силами ВМС ЗСУ та підрозділами спеціальних операцій.

Фото: МОУ

"Державний оператор тилу" Міноборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Йдеться про базову модульну комплектацію, до якої додано спеціальний модуль – елемент позитивної плавучості, призначений для використання під час виконання завдань на воді.

Про це повідомляє Міноборони України.

Елемент позитивної плавучості у цих бронежилетах розроблений і затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення. Спеціальний модуль у бронежилетах дозволяє у разі контакту з водою перетворити його на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, засобах індивідуального захисту та зі зброєю і повним боєкомплектом. 

Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами.

Бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання силами Військово-морських сил та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній та водній обстановці.

"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", — ідеться у повідомленні.
