У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок нічного обстрілу Києва поранено 7 людей

Найбільше постраждав Подільський район.

Унаслідок нічного обстрілу Києва поранено 7 людей
Наслідки обстрілу
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок нічної атаки по Києву поранені семеро людей. П'ятьох із них довелося госпіталізувати, повідомив мер міста Віталій Кличко вранці.

Пошкодження є в Подільському і Оболонському районах міста. Найбільше постраждав саме Подільський, де горіли три житлові будинки. 

Там же вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох будинках, в одній зі шкіл вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. Уламки впали біля синагоги. Горіли машини у дворах, а також пошкоджень зазнав бізнес-центр, розповіли рятувальники.

“В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків”, – розповів мер. 

У Деснянському районі російський БпЛА влучив у 21-ий поверх будинку, без детонації. За іншою адресою – у недобудову.   

Учора увечері начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час атаки постраждали три райони. Цей обстріл ворог провів у той же день, що й масований ракетно-дроновий удар, внаслідок якого в Києві убито подружжя, а ще 30 людей поранені.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies