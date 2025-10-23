Унаслідок нічного обстрілу Києва поранено 7 людей

Унаслідок нічної атаки по Києву поранені семеро людей. П'ятьох із них довелося госпіталізувати, повідомив мер міста Віталій Кличко вранці.

Пошкодження є в Подільському і Оболонському районах міста. Найбільше постраждав саме Подільський, де горіли три житлові будинки.

Там же вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох будинках, в одній зі шкіл вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. Уламки впали біля синагоги. Горіли машини у дворах, а також пошкоджень зазнав бізнес-центр, розповіли рятувальники.

“В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків”, – розповів мер.

У Деснянському районі російський БпЛА влучив у 21-ий поверх будинку, без детонації. За іншою адресою – у недобудову.

Учора увечері начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час атаки постраждали три райони. Цей обстріл ворог провів у той же день, що й масований ракетно-дроновий удар, внаслідок якого в Києві убито подружжя, а ще 30 людей поранені.



