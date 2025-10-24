На Донеччині за добу від атак РФ загинули дві людини

За минулу добу 23 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Дві людини померли внаслідок атак окупантів у Краматорську.
Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Один поранений є у Краматорську, 5 поранених ‒ у Костянтинівці і один у Райгородку.
- З початку вторгнення РФ на Донеччині загинуло 3969 осіб, травми отримали 8364 особи. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.