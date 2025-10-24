У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу від атак РФ загинули дві людини

Ще 7 осіб отримали поранення.

На Донеччині за добу від атак РФ загинули дві людини
Фото: EPA/UPG

За минулу добу 23 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Дві людини померли внаслідок атак окупантів у Краматорську.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Один поранений є у Краматорську, 5 поранених ‒ у Костянтинівці і один у Райгородку.

  • З початку вторгнення РФ на Донеччині загинуло 3969 осіб, травми отримали 8364 особи.  Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

 
