На Донеччині за добу від атак РФ загинули дві людини

За минулу добу 23 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Дві людини померли внаслідок атак окупантів у Краматорську.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Один поранений є у Краматорську, 5 поранених ‒ у Костянтинівці і один у Райгородку.