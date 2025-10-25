Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Російські війська за добу здійснили майже 150 обстрілів Сумщини

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждалих серед мирних жителів немає.

Російські війська за добу здійснили майже 150 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом доби з ранку 24 до ранку 25 жовтня 2025 року російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше ворожих ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під вогнем опинилися громади: Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Попівська та Конотопська.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема, зафіксовано:

  • 15 ударів РСЗВ;
  • 25 скидань ВОГ з БпЛА;
  • до 10 ударів керованими авіабомбами;
  • майже 20 атак дронами.

Також здійснено удари FPV-дронами по території області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у кількох громадах. У Конотопській та Глухівській — зруйновано інфраструктурні об’єкти, у Великописарівській — приватний житловий будинок, у Попівській — нежитлове приміщення та інші об’єкти цивільного призначення.

За інформацією місцевої влади, спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та волонтерами з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.

Повітряна тривога в області за добу тривала 21 годину 38 хвилин.
