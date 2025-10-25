Російські війська за добу здійснили майже 150 обстрілів Сумщини

Протягом доби з ранку 24 до ранку 25 жовтня 2025 року російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше ворожих ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під вогнем опинилися громади: Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Попівська та Конотопська.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема, зафіксовано:

15 ударів РСЗВ;

25 скидань ВОГ з БпЛА;

до 10 ударів керованими авіабомбами;

майже 20 атак дронами.

Також здійснено удари FPV-дронами по території області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у кількох громадах. У Конотопській та Глухівській — зруйновано інфраструктурні об’єкти, у Великописарівській — приватний житловий будинок, у Попівській — нежитлове приміщення та інші об’єкти цивільного призначення.

За інформацією місцевої влади, спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та волонтерами з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.

Повітряна тривога в області за добу тривала 21 годину 38 хвилин.