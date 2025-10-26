Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Через обстріли РФ на Дніпропетровщині поранена цивільна

Над областю вдалося збити 18 ворожих безпілотників.

Через обстріли РФ на Дніпропетровщині поранена цивільна
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини майже 15 разів. Унаслідок обстрілів поранень зазнала мирна мешканка.

Про це повідомляє т.в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

На Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади окупанти скеровували fpv-дрони й важку артилерію. 

Унаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу. 

Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Обстеження територій, по яких бив противник, триває.

Сили ППО знищили над областю 18 ворожих безпілотників. 
