Через обстріли РФ на Дніпропетровщині поранена цивільна

Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Обстеження територій, по яких бив противник, триває.

Унаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

На Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади окупанти скеровували fpv-дрони й важку артилерію.

Про це повідомляє т.в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

З вечора росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини майже 15 разів. Унаслідок обстрілів поранень зазнала мирна мешканка.

