У ніч на 11 грудня ворог застосував по Україні 151 безпілотник та 3 балістичні ракети. Зафіксували влучання 69 ворожих ударних БпЛА та однієї "Іскандер-М" на 34 локаціях.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування", – розповіли там.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Курська обл., рф);
- 151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – «шахеди») із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Основний напрямок удару – Кременчук Полтавської області. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:
- 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
- У ніч на 11 грудня російська армія атакувала енергетичні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавщини. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- На Одещині зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.