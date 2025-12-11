Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Енергетика Полтавщини постраждала через російські атаки

Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. 

Ліквідація пожежі на Полтавщині, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 11 грудня російська армія атакувала енергетичні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавщини. Виникли пожежі, але люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Володимир Когут.

"Вночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито", – зазначив він. 

Однак через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

Обійшлося без постраждалих.
﻿
