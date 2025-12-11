Енергетика Полтавщини постраждала через російські атаки

У ніч на 11 грудня російська армія атакувала енергетичні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавщини. Виникли пожежі, але люди не постраждали.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Володимир Когут.
"Вночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито", – зазначив він.
Однак через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Обійшлося без постраждалих.
- Об'єкт енергетики постраждав також у Одеській області.