Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Українські дрони атакували в Росії Білгородське водосховище

Атаку підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Українські дрони атакували в Росії Білгородське водосховище
фото ілюстративне
Фото: Мінцифри

Уночі удари українських дронів пошкодили дамбу Білгородського водосховища, через що виникла загроза затоплення позицій російських військ, пише телеграм-канал NEXTA Live.

Вибухи пролунали в районі села Графівка, де вода почала активно прориватися через пошкоджену ділянку. До ранку рівень води впав більш ніж на метр, а потік прорвався нижче за течією річки Сіверський Донець.

Унаслідок цього підтоплені бліндажі російських окупантів. Під загрозою опинилися підрозділи чотирьох бригад ЗС РФ, які діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення щонайменше десяти ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

Удар по дамбі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ. Атаки на об’єкт, за повідомленнями, тривали й упродовж дня.

Згодом інформацію про обстріл підтвердив і командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

«Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка, військовим хробакам знаходитися не затишно. Місцеві радіють: “Тепер у нас не окопи, а канали!” Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)», - написав «Мадяр».
