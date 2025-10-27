Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
НАБУ і САП скерували до суду ще одну справу щодо керівника АМКУ Кириленка
Фото: Facebook Павла Кириленка

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чинного керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та його дружини Алли.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Кириленко обвинувачується у недекларуванні майна, а його дружина - у пособництві в незаконному збагаченні.

За даними слідства, очільник АМКУ у своїй декларації за 2024 рік не вказав 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Алла Кириленко допомагала приховувати незаконно набуте майно на понад 72 млн грн, діючи як пособниця в незаконному збагаченні, вважають у НАБУ і САП.

  • Нагадаємо, інша справа Павла Кириленка - за обвинуваченням у незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки - вже розглядається у ВАКС та наразі перебуває на стадії дослідження доказів.
  • Кириленко, попри обвинувачення, продовжує очолювати АМКУ
﻿
