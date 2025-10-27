НАБУ і САП скерували до суду ще одну справу щодо керівника АМКУ Кириленка

Кириленко обвинувачується у недекларуванні майна, а його дружина - у пособництві в незаконному збагаченні.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чинного керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та його дружини Алли.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кириленко обвинувачується у недекларуванні майна, а його дружина - у пособництві в незаконному збагаченні.

За даними слідства, очільник АМКУ у своїй декларації за 2024 рік не вказав 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Алла Кириленко допомагала приховувати незаконно набуте майно на понад 72 млн грн, діючи як пособниця в незаконному збагаченні, вважають у НАБУ і САП.