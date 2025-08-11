ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Його обвинувачують у недостовірному декларуванні і незаконному збагаченні на 72 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні і незаконному збагаченні на 72 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів, включно з Наталією Мовчан, якій раніше захист Кириленка безуспішно заявляв про відвід.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Разом із тим суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не відлучатися за межі України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків - до 11 жовтня 2025 року.

Напередодні в САП повідомили, що ініціювали відсторонення Кириленка від обовʼязків голови АМКУ, після того, як той особисто підтвердив, що може використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб.

Справа Кириленка