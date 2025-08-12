Верховний головком: росіяни готують наступальні дії на вересень і листопад

РФ почала пересувати війська з Сумського напрямку на Запорізький і Покровський напрямки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зокрема, президент повідомив, що зі Сумського напрямку, так як його взяти росіяни не змогли, почалося переміщення окупаційних військ на Запорізький і на Покровський напрямки.

«Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю. Із 53 тисяч в Сумах, вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки», - повідомив глава держави.

За словами Зеленського, головне джерело ворожих військ - це їхні «найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись».

Також президент сказав, що «вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими (резервами — Ред.) можуть бути готовими в листопаді».

При цьому Зеленський зазначив, що «всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами і мапами».

«Ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію. Бачимо все те саме, ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому були починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялись, що ми будемо просуватися вглиб Росії. Що і відбулося», - повідомив президент.

Зеленський сказав, що «по всіх напрямках впродовж цього місяця вони будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок. І готуватись до того, про що я сказав. і я якраз хочу, щоб вони знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватись до цього».