​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 738 цілей росіян

Серед ураженого - 15 артилерійських систем, танк та одна одиниця бронетехніки.

Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Впродовж доби 12-13 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 738 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 203 одиниці особового складу, з яких 105 – ліквідовано;
  • 45 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;
  • 15 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 36 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 9 126 цілей, з яких 2 151 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 12-13 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 12-13 серпня
