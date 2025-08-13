​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 738 цілей росіян

Впродовж доби 12-13 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 738 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

203 одиниці особового складу, з яких 105 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;

15 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 36 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 9 126 цілей, з яких 2 151 – особовий склад противника.