Сили безпілотних систем уразили понад 750 цілей росіян за добу

Всього протягом серпня (із 1 по 14) Сили безпілотних систем знищили/уразили 9882 цілі росіян, з яких 2317 – особовий склад.

Так, вдалося знищити і пошкодити:

Про це повідомило командування СБС.

У переліку – майже пів сотні автотехніки окупантів, 18 артсистем і сотня вбитих росіян.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies