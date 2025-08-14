Сили безпілотних систем уразили понад 750 цілей росіян за добу

Угруповання Сил безпілотних систем за добу уразили 756 унікальних цілей росіян.
Про це повідомило командування СБС.
Так, вдалося знищити і пошкодити:
- 166 одиниць особового складу, з яких 100 – ліквідованих ворогів;
- 43 одиниці автомобільної техніки та 35 мотоциклів;
- 18 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.
- знищені 32 БпЛА типу «коптер» та «крило», а також ураженіо 23 точки вильоту операторів БпЛА.
Всього протягом серпня (із 1 по 14) Сили безпілотних систем знищили/уразили 9882 цілі росіян, з яких 2317 – особовий склад.