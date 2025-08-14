Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Сили безпілотних систем уразили понад 750 цілей росіян за добу

У переліку – майже пів сотні автотехніки окупантів, 18 артсистем і сотня вбитих росіян.

Фото: АОЗ

Угруповання Сил безпілотних систем за добу уразили 756 унікальних цілей росіян. 

Про це повідомило командування СБС.

Так, вдалося знищити і пошкодити:

  • 166 одиниць особового складу, з яких 100 – ліквідованих ворогів; 
  • 43 одиниці автомобільної техніки та 35 мотоциклів; 
  • 18 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки. 
  • знищені 32 БпЛА типу «коптер» та «крило», а також ураженіо 23 точки вильоту операторів БпЛА.

втрати росіян за добу

Всього протягом серпня (із 1 по 14) Сили безпілотних систем знищили/уразили 9882 цілі росіян, з яких 2317 – особовий склад.
