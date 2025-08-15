«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Американська розвідка: метою Путіна залишається повна капітуляція України

Путін прагне повного виведення українських військ з Донбасу та інших територій.

Американська розвідка: метою Путіна залишається повна капітуляція України
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Головною метою російського президента Владіміра Путіна залишається військова та політична капітуляція України, заявляє заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер, пише Reuters.

Ворнер заявив, що будь-що менше, ніж повне виведення російських військ з України, призведе до "подальшої агресії з боку Москви". Американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що Кремль не відмовився від своїх намірів знищити українську державність.

"Путін прагне повного виведення українських військ з Донбасу та інших територій, повалення обраного уряду країни та встановлення проросійського режиму", – сказав Ворнер про оцінку розвідки США.

"Це не мирні умови; це ультиматуми, які знищать суверенітет України, загрожуватимуть свободі в усьому світі та зроблять Америку менш безпечною", – йдеться у заяві Ворнера.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies