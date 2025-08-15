Американська розвідка: метою Путіна залишається повна капітуляція України

Путін прагне повного виведення українських військ з Донбасу та інших територій.

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

Головною метою російського президента Владіміра Путіна залишається військова та політична капітуляція України, заявляє заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер, пише Reuters.

Ворнер заявив, що будь-що менше, ніж повне виведення російських військ з України, призведе до "подальшої агресії з боку Москви". Американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що Кремль не відмовився від своїх намірів знищити українську державність.

"Путін прагне повного виведення українських військ з Донбасу та інших територій, повалення обраного уряду країни та встановлення проросійського режиму", – сказав Ворнер про оцінку розвідки США.

"Це не мирні умови; це ультиматуми, які знищать суверенітет України, загрожуватимуть свободі в усьому світі та зроблять Америку менш безпечною", – йдеться у заяві Ворнера.