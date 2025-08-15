Трамп про нові російські обстріли України: у розумінні Путіна це допомагає йому укласти кращу угоду

«Насправді, це йому шкодить, але він вважає, що це допомагає укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства», - заявив американський президент.

Президент США, коментуючи нові російські обстріли України у ніч на 15 серпня, перед своїю зустріччю з російським диктатором, сказав, що таким чином Володимир Путін вважає, що це «допомагає йому укласти кращу угоду».

«Він намагається створити певний фон. У його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду. Насправді, це йому шкодить, але він вважає, що це допомагає укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства», - сказав Трамп на борту президентського літака дорогою на Аляску на зустріч із очільником Кремля.

«Можливо, це особливість регіону, можливо, це просто його натура, його гени, але він вважає, що це дає йому силу в переговорах. Я думаю, що це йому шкодить, але я пізніше поговорю з ним про це», - додав лідер США.