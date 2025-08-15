Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Насправді, це йому шкодить, але він вважає, що це допомагає укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства», - заявив американський президент.

Трамп про нові російські обстріли України: у розумінні Путіна це допомагає йому укласти кращу угоду
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США, коментуючи нові російські обстріли України у ніч на 15 серпня, перед своїю зустріччю з російським диктатором, сказав, що таким чином Володимир Путін вважає, що це «допомагає йому укласти кращу угоду».

«Він намагається створити певний фон. У його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду. Насправді, це йому шкодить, але він вважає, що це допомагає укласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства», - сказав Трамп на борту президентського літака дорогою на Аляску на зустріч із очільником Кремля.

«Можливо, це особливість регіону, можливо, це просто його натура, його гени, але він вважає, що це дає йому силу в переговорах. Я думаю, що це йому шкодить, але я пізніше поговорю з ним про це», - додав лідер США.

  • У ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 97 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 63 дрони. Зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.
