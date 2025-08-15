Армія РФ атакувала вночі балістикою і дронами, ППО знешкодила 63 безпілотники

Зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

У ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 97 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 63 дрони. Зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Про це інформують у Повітряних силах.

"У ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) противник атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф", – йдеться у повідомленні. Ударні БпЛА атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракети – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряна оборона збила/подавила 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

