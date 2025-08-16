На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є жертви серед цивільних

Окупанти здійснили майже 120 обстрілів по 44 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є жертви серед цивільних
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби через російські обстріли по Сумщині загинули та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 15 серпня до ранку 16 серпня, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 44 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Зокрема, у Великописарівській громаді через удари FPV дронами по цивільному автомобілю загинув чоловік 1952 року народження.

У Середино-Будській громаді через удари КАБів отримала поранення цивільна жінка 1966 року народження. 

У Сумській громаді через атаку БпЛА постраждала жінка 1977 року народження, яка перебувала неподалік місця вибуху, гостра реакція на стрес, допомогу надали амбулаторно.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено що найменше 5 приватних будинків, нежитлові приміщення 2 трактори та 2 мотоцикли, об’єкти цивільної інфраструктури;

  • у Великописарівській громаді знищено приватний автомобіль та автомобіль швидкої допомоги;
  • у Юнаківській громаді знищено 2 приватних домоволодіння;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Сумській громаді знищено 10 кіосків у торгових рядах Центрального ринку, пошкоджено ще близько десяти кіосків, навчальний заклад, нежитлові будівлі;
  • у Білопільській громаді пошкоджено господарчу споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.
﻿
