Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є жертви серед цивільних

Окупанти здійснили майже 120 обстрілів по 44 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Упродовж минулої доби через російські обстріли по Сумщині загинули та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 15 серпня до ранку 16 серпня, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 44 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Зокрема, у Великописарівській громаді через удари FPV дронами по цивільному автомобілю загинув чоловік 1952 року народження.

У Середино-Будській громаді через удари КАБів отримала поранення цивільна жінка 1966 року народження.

У Сумській громаді через атаку БпЛА постраждала жінка 1977 року народження, яка перебувала неподалік місця вибуху, гостра реакція на стрес, допомогу надали амбулаторно.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено що найменше 5 приватних будинків, нежитлові приміщення 2 трактори та 2 мотоцикли, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді знищено приватний автомобіль та автомобіль швидкої допомоги;

у Юнаківській громаді знищено 2 приватних домоволодіння;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Сумській громаді знищено 10 кіосків у торгових рядах Центрального ринку, пошкоджено ще близько десяти кіосків, навчальний заклад, нежитлові будівлі;

у Білопільській громаді пошкоджено господарчу споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.