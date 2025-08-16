​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося 126 боїв

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 83 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1699 дрони-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на фронті відбулося 126 боїв
Фото: Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дії окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 204 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Один штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Торецькому напрямку чотири рази росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 – безповоротно. Також українські воїни артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА; пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies