Axios: Трамп повідомив Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт 22 серпня

Після саміту з Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня, повідомляє видання Axios з посиланням на джерела.

Водночас видання зазначає, що Путін публічно не зобов'язався проводити таку зустріч.