Axios: Трамп повідомив Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт 22 серпня

Після саміту з Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня, повідомляє видання Axios з посиланням на джерела.
Водночас видання зазначає, що Путін публічно не зобов'язався проводити таку зустріч.
- Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна.
- Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
- Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.