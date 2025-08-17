З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти російських виробників безпілотників з використанням ШІ

Також глава держави підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та літаків.

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти російських виробників безпілотників з використанням ШІ
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО України про запровадження санкцій проти російського ВПК, спрямованих на виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Про це інформує Офіс президента України.

Санції застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські). 

Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій".

"Україна працює з партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях", – ідеться у повідомленні.

Президент також підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та повітряних суден.

  • Рада нацбезпеки й оборони України запровадила чергові санкції проти 46 фізичних та юридичних осіб і 305 компаній, пов'язаних із російськими гігантами Газпромнєфть та Росатом. 
