Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку дочірні компанії Газпромнєфті, Росатома та сербська нафтова компанія NIS

Ще одним рішенням РНБО синхронізувала санкції, які запровадив експрезидент США Джо Байден.

нарада щодо санкційної політики за участі Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Рада нацбезпеки й оборони України запровадила чергові санкції проти РФ. Під санкції потрапили 46 фізичних та юридичних осіб і 305 компаній, пов'язаних із російськими гігантами Газпромнєфть та Росатом. 

Про це стало відомо із указів президента України.

Зокрема, одне з рішень стосується санкцій щодо осіб та компаній, пов'язаних із "Росатомом". У список потрапили 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб приєднання Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, а також спроби захоплення Чорнобильської АЕС, експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, на Кіпрі, в Нідерландах та Фінляндії.

Наступне рішення РНБО стосується синхронізації із санкціями, які ввів експрезидент США Джо Байден на початку січня 2025 року. Під санкції потрапили дочірні компанії Газпромнєфті в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та інших країнах. А також — найбільша нафтова компанія Сербії – NIS (Нафтна индустрија Србије).
