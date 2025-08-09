Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку дочірні компанії Газпромнєфті, Росатома та сербська нафтова компанія NIS

Рада нацбезпеки й оборони України запровадила чергові санкції проти РФ. Під санкції потрапили 46 фізичних та юридичних осіб і 305 компаній, пов'язаних із російськими гігантами Газпромнєфть та Росатом.

Про це стало відомо із указів президента України.

Зокрема, одне з рішень стосується санкцій щодо осіб та компаній, пов'язаних із "Росатомом". У список потрапили 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб приєднання Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, а також спроби захоплення Чорнобильської АЕС, експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, на Кіпрі, в Нідерландах та Фінляндії.

Наступне рішення РНБО стосується синхронізації із санкціями, які ввів експрезидент США Джо Байден на початку січня 2025 року. Під санкції потрапили дочірні компанії Газпромнєфті в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та інших країнах. А також — найбільша нафтова компанія Сербії – NIS (Нафтна индустрија Србије).