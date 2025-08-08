Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаЕкономікаДержава

УЗ хоче збільшити за три роки частку денного швидкісного руху - до 30%

Нинішні показники становлять у середньому 12-15%.

УЗ хоче збільшити за три роки частку денного швидкісного руху - до 30%
Укрзалізниця
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця планує за три роки збільшити до 30% частку денного швидкісного руху, пише «Інтерфакс-Україна».

Через 5 років цифру хочуть збільшити до 40%. Нинішні показники становлять у середньому 12-15%.

За задумом, такий крок з часом має зменшити дефіцит квитків – проблема загострилася у літній пік перевезень.

Наприклад, у напрямку Київ-Львів на щоденні 18,5 тис. місць на прямі поїзди за тиждень з 28 липня по 3 серпня кількість пошуків становить 142,1 тис.

В УЗ також планують подолати дефіцит місць підвищивши ефективність використання рухомого складу. Крім того, хочуть щороку купувати по 100 вагонів (це у 2026–2028 роках) і реорганізувати регіональне сполучення, бо за статистикою 27% пасажирів поїздів далекого нічного сполучення обирають короткі маршрути до 300 км. 

Планують і перспективні маршрути регіонального сполучення електропоїздів, наприклад, Київ-Вінниця, Київ-Черкаси, Київ-Рівне-Луцьк, а також дизель-поїздів, до прикладу - Львів-Ясіня, Львів-Чернівці, Хмельницький-Вінниця.

Щоб запустити додаткові маршрути, фінансування, зокрема, державне, на ремонт рухомого складу, який міг би курсувати за цими напрямками. До того ж, можуть замовляти маршрути і ОТГ, що дозолить отримати компенсації за хронічно збиткові регіональні маршрути.

В УЗ заявили, що дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік 1087 пасажирських вагонів вийшли з обігу, з них 28 знищені, 265 окуповані, а 794 досягли граничного терміну служби. У підсумку кількість вагонів скоротилася до 1488, ще 51 вагон може перестати працювати до кінця цього року, а 84 – у 2026-му.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies