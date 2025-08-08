УЗ хоче збільшити за три роки частку денного швидкісного руху - до 30%

Укрзалізниця планує за три роки збільшити до 30% частку денного швидкісного руху, пише «Інтерфакс-Україна».

Через 5 років цифру хочуть збільшити до 40%. Нинішні показники становлять у середньому 12-15%.

За задумом, такий крок з часом має зменшити дефіцит квитків – проблема загострилася у літній пік перевезень.

Наприклад, у напрямку Київ-Львів на щоденні 18,5 тис. місць на прямі поїзди за тиждень з 28 липня по 3 серпня кількість пошуків становить 142,1 тис.

В УЗ також планують подолати дефіцит місць підвищивши ефективність використання рухомого складу. Крім того, хочуть щороку купувати по 100 вагонів (це у 2026–2028 роках) і реорганізувати регіональне сполучення, бо за статистикою 27% пасажирів поїздів далекого нічного сполучення обирають короткі маршрути до 300 км.

Планують і перспективні маршрути регіонального сполучення електропоїздів, наприклад, Київ-Вінниця, Київ-Черкаси, Київ-Рівне-Луцьк, а також дизель-поїздів, до прикладу - Львів-Ясіня, Львів-Чернівці, Хмельницький-Вінниця.

Щоб запустити додаткові маршрути, фінансування, зокрема, державне, на ремонт рухомого складу, який міг би курсувати за цими напрямками. До того ж, можуть замовляти маршрути і ОТГ, що дозолить отримати компенсації за хронічно збиткові регіональні маршрути.

В УЗ заявили, що дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік 1087 пасажирських вагонів вийшли з обігу, з них 28 знищені, 265 окуповані, а 794 досягли граничного терміну служби. У підсумку кількість вагонів скоротилася до 1488, ще 51 вагон може перестати працювати до кінця цього року, а 84 – у 2026-му.