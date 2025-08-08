Свириденко: Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility у розмірі 3,056 млрд євро.
Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", — наголосила Свириденко.
Що відомо про Ukraine Facility
- 22 травня 2024 року Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів, наданих в межах Ukraine Facility.
- Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
- У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.