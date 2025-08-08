Свириденко: Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility у розмірі 3,056 млрд євро.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", — наголосила Свириденко.

