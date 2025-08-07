Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаЕкономікаБізнес

Apple під тиском Трампа інвестує у США додаткові 100 мільярдів доларів

Білий дім погрожував запровадити тарифи на "яблучну" продукцію.

Apple під тиском Трампа інвестує у США додаткові 100 мільярдів доларів
CEO Apple Тім Кук
Фото: EPA/UPG

Компанія Apple оголосила про намір інвестувати в економіку Сполучених Штатів додаткові 100 мільярдів доларів на тлі тиску, який адміністрація Дональда Трампа чинить на техногіганта.

Як пише BBC, таким чином "яблучні" намагаються уникнути запровадження Білим домом митних тарифів на свою продукцію. Раніше президент США погрожував вдатися до свого улюбленого "методу" ведення перемовин, якщо Apple не перенесе виробництво своїх смартфонів з Китаю до Америки.

За словами виконавчого директор компанії Тіма Кука, Apple планує суттєво збільшити витрати на внутрішні лінії постачання, створивши в країні нові центри обробки даних та запустивши виробництво "розумного" скла, яке буде використано у нових моделях iPhone та смарт-годинників.

 
