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Розвідка: імпорт російської нафти до Китаю скорочується

Унаслідок західних санкцій спостергіється спад активності "тіньового флоту" РФ.

Розвідка: імпорт російської нафти до Китаю скорочується
Фото: ЕРА/UPG

Аналіз статистичних даних свідчить про спад активності російського "тіньового флоту" РФ в результаті дії запроваджених проти нього санкцій, інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, у липні цього року 119 танкерів (56% санкціонованих) вивезли на експорт майже 14 млн тонн нафти й нафтопродуктів. Ідеться орієнтовно про 100 млн барелів.

Для порівняння: у червні Росія використала 139 танкерів, з яких 63% – санкціоновані. Це на вісім суден менше, ніж у травні.

"На сьогодні спостерігається зменшення загальної кількості танкерів, а також скорочення частки санкціонованих суден, які залучені до перевезень російської нафти. Це свідчить про ефективність економічних засобів тиску на РФ", – зазначають у розвідці.

Основними покупцями російської нафти й нафтопродуктів, згідно з даними відомства, є Індія та Китай, які сукупно отримують 65% морського експорту.

Постачання до Індії в червні та липні залишилися стабільними – на рівні близько 5 млн тонн. Натомість до Китаю постачання в липні скоротилися порівняно з червнем та становили менш ніж 4 млн тонн.

За підсумками перших семи місяців цього року танкерами з Росії до Китаю доставлені 32 млн тонн, що на 4 млн тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Порівняння обсягів постачань Росією нафти за перше півріччя 2024 та 2025 років свідчить, що експорт РФ неухильно зменшується", – наголошують у розвідці.

Російська нафта є головною статтею доходів країни-агресорки. Вона підтримує сировинну економіку РФ, фінансує армію та дає змогу Москві оплачувати лояльність еліт.

  • 25-відсоткове мито на імпорт товарів з Індії набуло чинності 30 липня. Причиною стали закупівлі Індією російської зброї та енергоресурсів. Крім того, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту в Росії, якщо Москва не піде на "важливу мирну угоду" з Україною.
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