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Свириденко: пропонуємо США розширити мандат Інвестиційного фонду відбудови на оборонну сферу

Перше засідання ради директорів Інвестиційного фонду відбудови заплановане на вересень. 

Свириденко: пропонуємо США розширити мандат Інвестиційного фонду відбудови на оборонну сферу
Юлія Свириденко
Фото: LB.ua

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла про розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. 

“Говорили про продовження і посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував президент Володимир Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї”, - написала Свириденко.

Також співрозмовники обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. 

“Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу”, - зазначила прем'єр-міністерка України. 

Вона уточнила, що перше засідання ради директорів заплановане на вересень, завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

Свириденко та Бессент також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. 
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