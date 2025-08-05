Свириденко: пропонуємо США розширити мандат Інвестиційного фонду відбудови на оборонну сферу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла про розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

“Говорили про продовження і посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував президент Володимир Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї”, - написала Свириденко.

Також співрозмовники обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

“Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу”, - зазначила прем'єр-міністерка України.

Вона уточнила, що перше засідання ради директорів заплановане на вересень, завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

Свириденко та Бессент також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.