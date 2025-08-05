Зеленський обговорив із Трампом оборонну взаємодію між Україною та США

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - написав Зеленський.

Він розповів, що скоординував позиції України та Сполучених Штатів. Співрозмовники також обмінялись оцінками ситуації, оскільки росіяни збільшили кількість ударів.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах", - наголосив Зеленський.

"Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити... Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що обговорив із Трампом про оборонну взаємодію. Наразі проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною. На думку президента України, це - може бути "одна з найсильніших угод".