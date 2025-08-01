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10 років за гратами загрожує військовому з Чернігівщини, який втік з служби і розпалював нацворожнечу

У листопаді 2024 року військовий самовільно залишив місце служби та почав переховуватися від правоохоронців. Його затримали через місяць.

10 років за гратами загрожує військовому з Чернігівщини, який втік з служби і розпалював нацворожнечу
Фото: З відкритих джерел

Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Чернігівської області, який втік зі служби та закликав до національної ворожнечі.

Розслідування провели працівники ДБР у взаємодії з СБУ, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У листопаді 2024 року військовий самовільно залишив місце служби та почав переховуватися від правоохоронців. 

Водночас у соцмережах він активно почав публікувати пости та відеозаписи, у яких закликав до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та взаємної ненависті.

За висновками експертів ці відео визнані такими, що містять мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості.

У грудні 2024 року військовослужбовця затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення 122 тис. гривень застави. Він заплатив заставу, але знову почав переховуватися.

ДБР у найкоротший термін знайшли його на території Київської області. Наразі до нього застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше внесену заставу повернуто на користь державі.

Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні місця служби та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 5 ст. 407 та ч. 1 ст. 161 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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