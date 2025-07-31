Завершили розслідування нападу на журналіста Макарова: він поранив себе сам

Поліція Києва завершила розслідування щодо завдання тілесних ушкоджень журналістові та виконавчому продюсеру Суспільного Юрію Макарову.

Як пишуть Нацполіція та Суспільне, потерпілий завдав собі ушкоджень самостійно.

Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи.

Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці.

Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем. 69-річний журналіст отримав поранення в область ребра та поранення руки. Його госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій.

"За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.

Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент. У момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із Макаровим не було.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертизи, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, і це вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно.

Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Сам Макаров визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрили.

Як зазначили у Суспільному, весь час Юрій співпрацював зі слідством, надавав необхідну інформацію та пройшов лікування. Мовник подякував Національній поліції України за професійність.