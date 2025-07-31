На Київщині викрили схему закупівлі дронів для ЗСУ за завищеними цінами. Збитки державі – майже 2 млн грн

Повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ та підприємцю

Правоохоронці повідомили, що викрили на Київщині схему закупівлі дронів для ЗСУ за завищеними цінами. Збитки державі становлять майже 2 млн грн.

Як повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ, головний бухгалтер однієї з військових частин та підприємець у 2023–2024 роках організували схему розкрадання коштів, виділених на потреби оборони. Через підконтрольні ФОПи вони створювали штучну конкуренцію на тендерах, подаючи пропозиції з завищеними цінами. На основі проведених тендерів між військовою частиною та ФОПами укладались договори на постачання квадрокоптерів та комплектуючих — камер нічного бачення, акумуляторів, пультів тощо.

Зокрема йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовують для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

Усього укладено 7 договорів на 15 млн грн. Розмір завданих збитків — 1,9 млн грн.

Прокурори подали до суду клопотання про арешт підозрюваного військовослужбовця. Підприємця планують оголосити в розшук, йому підозру оголосили заочно.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.