Трьох депутатів із Хмельниччини підозрюють у недостовірному декларуванні. Один із них "забув" літак

Троє депутатів міських рад Хмельницької області отримали підозри за недостовірне декларування на понад 25 млн грн.

Як йдеться на сайті Нацполіції, йдеться про депутатів Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Йдеться про нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо.

Депутат Камʼянець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. До прикладу, серед незадекларованого майна є надлегкий літак.

Депутат Славутської міської ради "забув" відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Наявність грошові активи на рахунках, готівки та корпоративних прав не показала у своїх декларація за 2022 та 2023 роки і депутатка Шепетівської міської ради. Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили трьом депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.