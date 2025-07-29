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Трьох депутатів із Хмельниччини підозрюють у недостовірному декларуванні. Один із них "забув" літак

Загальна вартість незадекларованого майна – понад 25 млн гривень.

Трьох депутатів із Хмельниччини підозрюють у недостовірному декларуванні. Один із них "забув" літак
Детутатам із Хмельниччини повідомили про підозри
Фото: Нацполіція

Троє депутатів міських рад Хмельницької області отримали підозри за недостовірне декларування на понад 25 млн грн.

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Як йдеться на сайті Нацполіції, йдеться про депутатів Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Йдеться про нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо.

Депутат Камʼянець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. До прикладу, серед незадекларованого майна є надлегкий літак. 

Депутат Славутської міської ради "забув" відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Наявність грошові активи на рахунках, готівки та корпоративних прав не показала у своїх декларація за 2022 та 2023 роки і депутатка Шепетівської міської ради.  Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили трьом депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

  • Екскерівника Держгеокадастру на Хмельниччині підозрюють у незаконному виділенні землі.
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