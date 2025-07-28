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СБУ затримала агента Білорусі, який збирав дані про оборону північного кордону України

Фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав “легкі заробітки” на Телеграм-каналах.

СБУ затримала агента Білорусі, який збирав дані про оборону північного кордону України

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України, йдеться у пресрелізі відомства.

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СБУ зірвала плани спецслужб білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав “легкі заробітки” на Телеграм-каналах.

“Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних – стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України”, ‒ додали у спецслужбі.

Також на замовлення фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці.

Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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