Кравченко: сьогодні двоє прокурорів отримали підозри

Один із підозрюваним є діючим прокурором, один – колишнім.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що сьогодні, 24 липня, двом працівникам прокуратури оголосили про підозри.

"Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати. Сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри", – розповів він у телеграмі. Пізніше детальніше про це написала пресслужба Офісу генпрокурора.

Один із підозрюваних є заступником керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини. Йому інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів та пособництво у фальсифікації доказів.

Кравченко розповів, що цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи.

"Сьогодні він отримав свій документ — підозру", – написав генпрокурор.

Другий підозрюваний – це колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини. Його підозрюють у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.

У 2021 році за винагороду він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.

Фото: Офіс генпрокурора Один із підозрюваних

Як роз'яснили згодом у генпрокуратурі, заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області повідомили про підозру в організації викрадення особливо важливих документів шляхом підробки офіційних документів (ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Йдеться про організацію викрадення матеріалів кримінального провадження, яке розслідують за фактом заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення посадовцями одного із найбільших агрохолдингів у Чернігівській області.

Прокурор організував викрадення землевпорядної документації та документів по відчуженню і приватизації землі, фактично на етапі передавання їх для проведення експертизи.

Підозрюваний упродовж 2023-2024 років надавав слідчим та дізнавачам райвідділу поліції усні вказівки провести виїмки у нотаріусів та контролюючих органів оригіналів усіх документів щодо приватизації та відчуження вказаних земельних ділянок.

Відтак, замість 14 коробок документів на експертизу доїхала коробка з газетами та журналами, що виписувались окружною прокуратурою, де працював фігурант. А щоб приховати викрадення документації зі спільником підробили супровідний лист, який би підтверджував нібито перебування матеріалів у експертній установі.

Фото: Офіс гепрокурора Один із підозрюваних

Колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області отримав підозру за зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування (за ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст.387 КК України).

Цей прокурор в інтересах свого знайомого попросив слідчого з іншого району зареєструвати кримінальне провадження та провести в ньому слідчі дії. Зокрема, допитати окремих осіб та провести виїмки відповідних документів. Ці дані він передав зацікавленій особі. Фактично прокурор розголошував дані досудового розслідування. За свою роботу прокурор отримав неправомірну вигоду.

Щодо обох прокурорів скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів.