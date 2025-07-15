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Генпрокурор: всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд дисциплінарної комісії

На 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

Генпрокурор: всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд дисциплінарної комісії
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. 

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Він зазначив, що суспільство має повне право знати позицію генерального прокурора.

Генпрокурор зазначив, що, по-перше, законодавець не передбачив для  Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

По-друге, звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

По-третє, наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Генпрокурор їх задовольнив.

“Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП”, – повідомив Кравченко. 

Це не стосується тих, хто мають статус:

  • інвалідів дитинства, 
  • особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя, 
  • мають онкологічні захворювання,
  • є інвалідами війни. 

Таких в органах прокуратури 136 осіб.  Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії

“Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити “хрест” на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом”, – зазначив генпрокурор.
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