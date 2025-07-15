Калмикова назвала чутками інформацію про можливе розформування Мінветеранів

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів є чутками, передає Інтерфакс-Україна.

“Створення Міністерства у справах ветеранів адвокатували самі ветерани. Для спільноти, з одного боку, це той орган, до якого вони приходять з усіма проблемами, незалежно від того, де вони виникли, а з іншого боку, це символ того, що вони помітні, і що їх визначають як громадян з окремим статусом”, – повідомила Калмикова інформагентству на питання, чи доцільно буде приєднувати Мінветеранів до якогось іншого міністерства.

Вона зазначила, що, оскільки ветерани – це велика частина нашого суспільства, нам необхідно більше звертати уваги на те, які потреби в людей, що найбільше вклалися в країну.

На уточнююче запитання, чи в контексті кадрових ротацій в уряді обговорюється розформування Мінветеранів, міністр відповіла, що це чутки.

“Міністерство має працювати як координатор. Тому що ветеранська політика наскрізна. Ветерани приходять в системи охорони здоров'я, освіти, економіки, культури, і має бути той координуючий орган, який розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим центральним органам, і спрямувати формування політик таким чином, щоб інтерес ветерана був врахований. Я вважаю, що це для нашої країни, для наших реалій, для наших ресурсів найоптимальніший варіант", – додала вона, відповідаючи на питання, чи необхідне відомстві масштабування.

Крім того, коментуючи ідею підсилення ветеранської теми за рахунок впровадження в уряді посади профільного віцепрем'єра, Калмикова заявила, що у неї немає на це єдиної відповіді: "Не можу сказати, що цього не треба, але й не можу сказати, що це необхідно".