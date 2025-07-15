Шабунін сказав, що не отримував підозри про користування волонтерським авто: або оголосіть, або не брешіть про це

Голова правління Центру протидії корупції і військовослужбовець Віталій Шабунін заявив, що не отримував підозри в користуванні волонтерським авто. В інтерв'ю УП він звернувся до директора бюро Олексія Сухачова і закликав його або перепросити "за брехню в офіційній комунікації", або вручити підозру.

За словами Шабуніна, версія слідства полягає в тому, що він обманув командира бригади і керівництво Нацагентства з питань запобігання корупції, куди його "прикомандирували". Обман тодішніх глави НАЗК Олександра Новікова і його заступника Артема Ситника полягав у тому, що Шабунін нібито переконав їх попросити його командира батальйону офіційно відрядити його до агентства.

"Обманув я і комбата – він теж погодився з цим, і мене відкомандирував. Чому я це зробив? Умисел був у тому, щоб вкрасти за пів року 220 тисяч гривень, з яких 40 тисяч – це податки. А ще, трактують телеграм-канали, заради того, щоб не виконувати бойових завдань. Так звучить текст підозри", – сказав активіст.

Шабунін запевнив, що не отримував бойових доплат під час "прикомандирування" до НАЗК.

Він сказав, що ДБР дало йому 5 повісток на кожен день тижня.

Справа Віталія Шабуніна

21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.

Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.

Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.

Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родини Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".

"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.

Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство.

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.

Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні позашляховика, ввезеного в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.